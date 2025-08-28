Indústria investe R$ 405 milhões em centro logístico, nova fábrica e na sede atingida por enchente

Alexandre Tulini (E) e Eduardo Bettanin (D) receberam a coluna para uma visita à fábrica, em Esteio. Giane Guerra / Grupo RBS

Com sede e fábricas em Esteio, a InBetta anunciará investimentos de R$ 405 milhões nesta sexta-feira (29). Os detalhes foram antecipados à coluna em visita ao complexo fabril, onde foi recebida pelo CEO, Eduardo Bettanin, e pelo CFO (diretor financeiro), Alexandre Tulini. A empresa é dona de diversas marcas, como Bettanin, Atlas e Sanremo. Ou seja, tem no seu portfólio da famosa esponja verde e amarela (principal produto) até vassouras, potes, pincéis e dermocosméticos.

Do valor, R$ 155 milhões estão sendo aplicados na modernização das fábricas, com novo maquinário e qualificação do quadro de funcionários. A direção tomou a decisão na esteira da necessidade de repor o que foi atingido pela enchente.

— A empresa é um organismo vivo e está na sua maturidade. As grandes mudanças tecnológicas permitem elevar produtividade. Não se pode ficar esperando o melhor momento sempre — respondeu o CEO à pergunta da coluna sobre a opção de expandir enquanto se reconstruía.

Além disso, R$ 50 milhões foram aplicados na Atlas Fitas, que entrou em operação após a compra de uma fábrica em Canoas.

O maior montante, porém, será para um novo centro de distribuição, a ser construído com R$ 200 milhões em Sapucaia do Sul, com incentivos fiscais de Estado e município. A estrutura de 75 mil metros quadrados reunirá, a partir de 2027, as operações logísticas de todas as marcas, dando mais espaço para expansão da parte produtiva em Esteio.

A InBetta tem 78 anos, emprega 3,2 mil pessoas e produz 5 mil tipos de produtos, vendidos em 200 mil estabelecimentos do Brasil. Também tem uma fábrica em Paulista (PE), que abastece principalmente Nordeste, mas também manda para cá alguns produtos. Possui ainda centros logísticos em Pernambuco e São Paulo.

O plano também é expandir exportação dos atuais 6% chegar a 8% da receita ainda em 2025 e subir a 15%. O foco é América Latina, especialmente Argentina, Uruguai e Paraguai. A ideia é acelerar o crescimento do faturamento, que tem sido de 8% a 10% ao ano e deve fechar agora em RS 2,5 bilhões.

O anúncio terá a presença do governador Eduardo Leite e dos prefeitos de Esteio, Felipe Costella, de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues, e de Canoas, Airton Souza.

Unidade da InBetta em Esteio, na Região Metropolitana. InBetta / Divulgação

Ouça a entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:

