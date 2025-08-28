Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

De pote a pincel
Indústria investe R$ 405 milhões em centro logístico, nova fábrica e na sede atingida por enchente

A coluna visitou o complexo fabril na Região Metropolitana, onde são produzidos 5 mil produtos diferentes

