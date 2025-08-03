Indústria instala linha de produção em presídio do RS: “Quero 18 mil apenados trabalhando”, diz secretário

Secretaria Estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) / Divulgação

Terceirizada da gigante calçadista Beira Rio, a Indústria de Calçados e Bolsas Guaíba começa a operar agora em agosto a linha de produção instalada na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba (PEFG). Serão empregadas 20 mulheres apenadas, que serão pagas com 75% do salário mínimo e tem remição de pena de um a cada três dias trabalhados.

A parceria com a calçadista começou a ser alinhavada em 2024. As trabalhadoras já foram treinadas. O termo de cooperação com o governo do Estado vale por cinco anos, para acabamentos de calçados em couro e fabricação de bolsas.

Uma segunda sala com maquinário já está pronta, onde poderão trabalhar mais 20 pessoas. A ideia é ampliar mais ainda.

Secretário Estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobon. Félix Zucco / Agencia RBS

Ao podcast Nossa Economia, de GZH, o secretário Estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobon, disse que a meta é aumentar de 15 mil para 18 mil o número de presos trabalhando. Afirmou que, após entrevista anterior à coluna, foi procurado por várias grandes empresas, que estão em negociação agora.

— E teremos mais locais para as fábricas quando abrirem os novos presídios em Rio Grande, São Borja e Passo Fundo.

A Piccadilly também está para abrir uma linha na unidade prisional de Ijuí. A iniciativa supre a dificuldade de achar mão de obra, problema que afligia os calçadistas, ao menos até o tarifaço dos Estados Unidos.

Ouça no Spotify:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: quem paga a taxa de Trump, prédio preserva igreja, leilão de hotel em Gramado e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)