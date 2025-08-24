Indústria gaúcha lança geleia de bergamota após provocação da coluna

Produto da Doces Petry, que tem sede em Presidente Lucena. Doces Petry / Divulgação

Mais uma dica de produto local: geleia de bergamota. Esta foi lançada pela Doces Petry, de Presidente Lucena, após uma provocação da coluna, que comeu na China a fruta típica do inverno gaúcho em calda vendida em lata. É uma forma de agregar valor ao alimento e consumi-lo fora da safra. Ganha o fruticultor, a indústria e o consumidor, já que é um doce mais saudável.

A compra de área para uma nova fábrica ficou para o futuro, por dificuldade de encontrar locais na região. O gerente Luciano Fick diz que, para garantir mais quatro anos “cabendo” no atual prédio, vai ampliar linhas de produção.

— Já alugamos um centro de distribuição de quarto mil metros quadrados em Dois Irmãos e iniciamos as obras para receber a nova linha de conservas, com capacidade de produzir até três vezes mais que a atual. O investimento será de R$ 6 milhões — conta.

O próximo passo será a instalação de uma linha para fabricação de recheios de chocolate. A máquina já foi comprada. O investimento será de R$ 4 milhões.

— Projetamos aumento de 30% no faturamento só no primeiro ano, buscando os mercados do Sul e também do sudeste do país, e de 10% de incremento do número de empregos para 200. Os novos equipamentos, embora proporcionem mais volume de produção, tornarão as tarefas mais leves e o ambiente mais agradável, com menos ruído e sensação de bem-estar — detalha o executivo.

