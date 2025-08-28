Giane Guerra

Giane Guerra

Fertilizantes
Indústria gaúcha ameaça parar operação se não for dragado bloqueio de navios em hidrovia

Enfrentando desabastecimento, empresa já está procurando portos em SC e no Paraná

