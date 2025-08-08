Indústria do RS, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 08.08

Agenda
IBGE divulga a Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional, com dados de junho e fechamento do semestre. O Rio Grande do Sul está entre o Estados monitorados pelo instituto.
Petrobras detalha os resultados do balanço financeiro do segundo trimestre. A petroleira apurou lucro líquido de R$ 26,65 bilhões, revertendo prejuízo do mesmo período do ano passado. A distribuição de dividendos, porém, veio menor do que o esperado.
FGV divulga a primeira prévia de agosto da inflação ao consumidor pelo IPC-S.
Meeting Jurídico a Federasul sobre inteligência artificial (IA).
Pílulas
Dólar caiu 0,74%, para R$ 5,42. Ibovespa subiu 1,48%, aos 136.528 pontos.
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna