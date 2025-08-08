Indústria do RS, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 08.08

Agenda

IBGE divulga a Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional, com dados de junho e fechamento do semestre. O Rio Grande do Sul está entre o Estados monitorados pelo instituto.

Petrobras detalha os resultados do balanço financeiro do segundo trimestre. A petroleira apurou lucro líquido de R$ 26,65 bilhões, revertendo prejuízo do mesmo período do ano passado. A distribuição de dividendos, porém, veio menor do que o esperado.

FGV divulga a primeira prévia de agosto da inflação ao consumidor pelo IPC-S.

Meeting Jurídico a Federasul sobre inteligência artificial (IA).

Pílulas

Dólar caiu 0,74%, para R$ 5,42. Ibovespa subiu 1,48%, aos 136.528 pontos.

