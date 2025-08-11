Indústria do RS cresceu em apenas um mês de 2025 e espera ajuda sinalizada por Alckmin

Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin citou o setor de máquinas entre os beneficiados pelo plano de ajuda do governo. Duda Fortes / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul fechou o primeiro semestre com apenas um mês de crescimento na produção industrial. Foi um leve avanço e 0,1% em maio sobre abril. Porém, já voltou a cair 0,1% em junho. Esse comportamento oscilante mais para o negativo vem sendo registrado pela indústria gaúcha já há alguns anos, conforme o monitoramento do IBGE analisado mensalmente pela coluna.

O acumulado de janeiro a junho, porém, ainda trouxe um resultado positivo. A produção das fábricas ficou com alta de 2,9%. Porém, a comparação é com um primeiro semestre do ano passado, uma base de cálculo baixa pelo impacto da enchente.

De um lado, os maiores crescimentos foram em máquinas e equipamentos. De outro, as quedas mais intensas foram em derivados de petróleo e veículos automotores.

Um alívio de Brasília

A situação para a indústria, porém, complicou na largada do segundo semestre com o tarifaço de 50% do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as importações brasileiras. O Rio Grande do Sul é um dos Estados mais exposto, com impacto previsto sobre 85% dos embarques.

Para um alívio imediato enquanto se tenta um recuo de Trump e também se buscam novos mercados, aguarda-se o anúncio do plano de contingência do governo federal. O martelo está para ser batido com o presidente Lula no final da tarde desta segunda-feira (11), com divulgação nesta terça (12). No final de semana, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, citou máquinas entre os beneficiados, o que é uma boa notícia para o Rio Grande do Sul.

— Tem setores que nos preocupam. Café, carne e especialmente indústria de máquinas e motores. O produto commodity é mais fácil você encaixar em outro lugar. A indústria é mais específica — disse.

O Sul está entre os que mais sofrem como tarifaço exatamente por exportarem industrializados, enquanto Trump aliviou mais em insumos. Bens de capital, que são itens que aparecem pouco porque é a indústria que fabrica e que compra, são essenciais na matriz produtiva e exportadora aqui.

