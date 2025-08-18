Indústria de aço de Alvorada importa máquinas da Itália em aporte de R$ 25 milhões

Unidade de Alvorada teve maquinário modernizado com R$ 25 milhões. INAP / Divulgação

Empresa do Grupo Nacional do Aço (GNA), a Indústria Nacional de Aço Pronto (INAP) investiu R$ 25 milhões em novas máquinas para sua unidade em Alvorada, onde foi fundada há 27 anos. Os equipamentos importados da Itália permitem monitorar melhor a produção e fazer manutenção preventiva.

O sócio Roque José Echel conta que a empresa é parceira da ArcelorMittal, uma das maiores fabricantes de aço. A INAP faz corte e dobra de aço para clientes da construção civil, da indústria e da agropecuária. Tem mais de mil produtos e frota própria para entrega.

Quem avisou a coluna do investimento foi o secretário de Comunicação de Alvorada, Leonardo Souza, que enfatizou ainda que a cidade da Região Metropolitana recentemente regulamentou sua lei de Liberdade Econômica, que isentou 794 atividades de alvará e taxa de localização.

Indústria Nacional de Aço Pronto faz corte e dobra do aço para vender a clientes de diversos setores.

