Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Guerra comercial 
Notícia

Indústria da Serra calcula demissões e transferência a países menos taxados: “Terá que cortar na carne”

Da exportação do setor metalmecânico, 23% vai para os EUA e apenas 3% se livrou do tarifaço de Trump

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS