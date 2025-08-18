Inadimplência volta a subir e dívidas dos gaúchos ultrapassam R$ 25 bilhões

Foi só um mês de trégua. Após cair em junho, a inadimplência entre consumidores voltou a subir em julho no Rio Grande do Sul. A taxa calculada pela Serasa Experian aumentou para 41,16% da população adulta. São 3,65 milhões de gaúchos com contas atrasadas. Cada um deve em média R$ 6.977. Ou seja, no total, as dívidas ultrapassaram R$ 25 bilhões pela primeira vez.

Bancos e cartões lideram entre os credores, com 29%. Na sequência, estão as financeiras, com 20% das dívidas.

Capital

Em Porto Alegre, julho teve 550 mil inadimplentes. Com cada um devendo R$ 7.406 em média, o total de dívidas passou de R$ 4 bilhões.

Renegociação

Na toada de aumento da inadimplência, o número de pessoas que negociaram suas dívidas de janeiro a julho no Rio Grande do Sul aumentou quase 12%. Foram mais de 500 mil gaúchos, segundo a Serasa Experian. O maior salto foi entre jovens de 18 a 25 anos ("Geração Z"), com 72 mil acordos, 44% superior ao mesmo período do ano passado. Eles, porém, representam apenas um em cada 10 inadimplentes. A maior quantidade de devedores se concentra entre 25 e 45 anos.

Forma de cálculo

Bastante completo, o indicador da Serasa Experian considera títulos protestados, dívidas vencidas com bancos e não bancárias (lojas em geral, cartões de crédito, financeiras, prestadoras de serviços como fornecimento de energia elétrica, água, telefonia, etc) e até cheque sem fundo. Ao não computar apenas a inadimplência do sistema financeiro, ela captura movimentos cíclicos, que, muitas vezes, se manifestam em bancos de 6 a 12 meses depois.

