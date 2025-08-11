Imóvel nem sempre valoriza, tem custos e dá trabalho; seja esperto

A memória dos tempos de confiscos econômicos estimula as pessoas a investirem na compra de imóveis. Há quem faça financiamentos imobiliários mesmo com juro alto, achando que o retorno financeiro vale. Outros acham fácil colocar para alugar para renda extra. Imóvel nem sempre valoriza, tem custos e dá trabalho. Quem já teve problema com inquilinos que o diga. Pode ser uma boa, mas é preciso entender do riscado — como custos e potencial de valorização —, como especialistas alertam nesta reportagem.
Leia aqui tudo dos cadernos Acerto de Contas 2025.
Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: o tarifaço de Trump baratearia os produtos aqui no Brasil?
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)