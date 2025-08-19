Hotel que faliu em Gramado terá 3ª e última tentativa de leilão, com lance livre

O hotel Modevie fica a 150 metros da Rua Coberta, na esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Augusto Zatti, em Gramado. ModeVie Boutique Hotel / Tripadvisor / Reprodução

Após duas disputas sem lances, será feito o terceiro e último leilão do hotel Modevie, considerado de luxo no coração de Gramado, na serra gaúcha. O lance inicial foi de R$ 132.658.074, que é o valor de avaliação, caiu à metade na segunda tentativa, realizada nessa segunda-feira (18) e agora será livre. Ou seja, a venda sairá pela maior oferta. Há uma recomendação, porém não obrigatória, de que seja a partir de R$ 40 milhões.

O leiloeiro André Soares Menegat está confiante de que a venda ocorrerá no dia 26.

— Gramado está fervendo. Tem o festival de cinema e o encontro da Ferrari. Estamos fazendo uma forte divulgação do leilão — diz.

O leilão ocorre para pagar credores após o Modevie ter ido à falência e ser lacrado. Se as tentativas são frustradas, costuma se ir para venda direta, com autorização da Justiça.

O prédio fica a 150 metros da tradicional Rua Coberta, na esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Augusto Zatti. O terreno tem 562 metros quadrados, com área construída de mil metros quadrados. Além de outros itens, o terreno é avaliado em R$ 18 milhões, a edificação em outros R$ 18 milhões e R$ 23 milhões são de equipamentos, móveis e enxoval.

Segundo o administrador judicial Nestor Samrsla, do escritório MRS Administração Judicial, a dívida do grupo empresarial está em R$ 63 milhões. O motivo apontado para a crise financeira foi, principalmente, a pandemia. A situação, porém, vem de mais tempo. Em 2010, fez-se um grande investimento com tomada de crédito para reformar um hotel familiar que havia no local e transformá-lo em alto padrão.

