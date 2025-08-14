Grupo de SP que comprou lojas Paquetá e Gaston planeja abrir outlet na Região Metropolitana

Gaston da Rua dos Andradas, número 1342, será reformada pela Oscar Calçados, de São Paulo. Diogo Duarte / Agência RBS

Dono das 59 lojas das marcas Paquetá e Gaston, o Grupo Oscar, de São Paulo, busca um lugar para instalar um outlet (lojas com foco em produtos em liquidação) na Região Metropolitana, inclusive em Porto Alegre. A informação foi antecipada à coluna pelo próprio sócio Renan Constantino.

— Acabamos ficando com muitos produtos de coleções antigas — disse ao justificar a necessidade da operação. — Estamos procurando um ponto de 500 metros quadrados.

Em paralelo, a empresa negocia a expansão da marca Paquetá Esportes em shoppings e segue reformando a lojas compradas. Cada obra custa, em média, R$ 600 mil.

Dois pontos na Rua dos Andradas, no Centro Histórico, estão na fila. No número 1342, uma ótica é integrada à unidade da Gaston para fazer valer o aluguel. Já a tradicional Paquetá da Esquina Democrática terá troca de equipamentos e obra na infraestrutura.

A Oscar assumiu 59 lojas quando comprou por R$ 90 milhões em 2023 o braço de varejo do Grupo Paquetá, que estava em recuperação judicial na ocasião. Antes disso, várias unidades tinham sido fechadas. Depois da venda e de um ajuste inicial, a nova dona abriu novas e passou a reformar antigas.

*Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

