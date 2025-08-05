Gigante do setor cogita ampliar um dos maiores shoppings de Porto Alegre

O BarraShoppingSul bateu recorde de vendas em 2024. Multiplan / Divulgação

Uma expansão do BarraShoppingSul foi citada em uma conferência trimestral com investidores feita pela Multiplan, empresa dona do empreendimento (um os maiores de Porto Alegre) e também do ParkShopping Canoas. A gigante do setor, que também está construindo o Golden Lake, tem capital aberto, com ações vendidas na bolsa de valores.

O Barra foi apontado como exemplo em uma possível nova rodada da empresa de projetos "brownfield", ou seja, ampliação de algo já existente. Na ocasião, porém, a administração ponderou que estas expansões ocorreriam em ritmo moderado, como destacou o Itaú BBA no seu relatório da conversa.

Eduardo Peres, presidente da Multiplan, dona do BarraShoppingSul, ParkShopping Canoas e Golden Lake. Multiplan / Divulgação

O assunto, claro, movimenta a economia gaúcha, pela relevância do empreendimento. À coluna, o CEO da Multiplan, Eduardo Peres, confirmou que talvez no futuro ocorra este aumento do Barra, mas neste momento não há mercado. Em 2024, o shopping entrou "para o clube do bilhão", ao atingir seu recorde de R$ 1,083 bilhão em vendas. Foi um crescimento de 15,1% sobre 2023, o triplo da inflação do período.

— São substituídas lojas que não vendem por outras que vendem muito mais. Investimos muito em operações que faltam no mix do shopping. Nós escolhemos a loja que entra, mas quem escolhe quem fica é o cliente. Tem que colocar marca feminina? Mas qual delas performa melhor? — respondeu Peres quando questionado pela coluna, ainda em fevereiro, sobre o que levou ao resultado.

O BarraShoppingSul recebeu 10 milhões de visitantes em 2024.

