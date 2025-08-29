Fundada em 1855, a empresa mais antiga do RS encerra as atividades

Indústria Azevedo Bento estava em atividade há 170 anos, a empresa mais antiga em operação no RS. Google Street View / Reprodução

Aos 170 anos, a Azevedo Bento está encerrando as atividades. A empresa, com sede de Porto Alegre na Avenida Voluntários da Pátria, é uma tradicional indústria de sal, conhecida pela marca Pirata.

Em comunicado encaminhado ao mercado, disse que "fatores externos tornaram insustentável" seguir com o negócios. Citou, por exemplo, que a enchente reduziu ainda mais o calado da hidrovia: "Isso limitou severamente a capacidade de carga dos navios a granel e elevou o custo do frete marítimo a níveis que inviabilizaram nossa operação a longo prazo."

Sal Pirata, da Azevedo Bento, era a marca mais conhecida do consumidor. Azevedo Bento / Reprodução

A Azevedo Bento chegou a passar por um processo de recuperação judicial, encerrado em 2022. Um pouco antes, foi comprada pela Indústria de Sal Romani, informou Jamile Beck Eidt, advogada do escritório César Peres Dulac Müller.

