Indústria de sal
Fundada em 1855, a empresa mais antiga do RS encerra as atividades

Como principal motivo, foi apontado o impacto da enchente na hidrovia usada pelos navios até Porto Alegre

Isadora Terra

