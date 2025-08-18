Fuga de indústrias, hidrogênio verde gaúcho, pleno emprego, fios nos postes e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- A saída estudada por indústrias para driblar tarifaço de Trump que será um baque no RS. Entrevista com Ubiratã Rezler, presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs)
- O que o governo federal está fazendo para buscar novos mercados importadores. Entrevista com Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex)
- Doze empresas avançam no edital para financiar projetos de hidrogênio verde no RS. Entrevista com Artur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil
- Desemprego cai à menor taxa já registrada no RS. Entrevista com José Escorsato, presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho (FGTAS)
- Uma das calçadistas mais conhecidas do RS corta produção e quadro de funcionários. Com Isadora Terra e Diogo Duarte
- A impaciência do prefeito e a provocação do Ministério Público sobre os fios abandonados nos postes de Porto Alegre. Entrevista com Sebastião Melo e Felipe Teixeira Neto, promotor do Ministério Público do Rio Grande do Sul
- De telhado a banheiros: obras do Mercado Público já somaram R$ 3,5 milhões após enchente. Reportagem de Jocimar Farina
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Paulo Fraga
