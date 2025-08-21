Foco nos EUA, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 21.08

Agenda

Nos Estados Unidos, divulgação dos pedidos semanais de auxílio-desemprego, exportação de grãos, índices de atividade preliminares de agosto do setor industrial e de serviços e relatório de vendas de moradias usadas em julho.

Balanço do gigante do varejo Walmart. No trimestre anterior, chegou a alertar para aumentos de preços, provocando uma resposta direta do presidente Donald Trump, que afirmou que a empresa deveria “absorver as tarifas”.

À noite, começa o simpósio de Jackson Hole, no estado de Wyoming, reunindo autoridades monetárias, economistas e líderes políticos. O encontro é considerado um dos mais relevantes do calendário internacional, já que antecipa diretrizes para a política monetária global.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga os resultados de agosto da Intenção de Consumo das Famílias (ICF).

Café com Lojistas do Sindilojas Porto Alegre sobre o uso de vídeos para vendas.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Pílulas

Dólar caiu 0,48%, para R$ 5,47. Ibovespa subiu 0,17%, aos 134.667 pontos.

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.