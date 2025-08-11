Financiamento ou consórcio: qual o melhor para comprar imóvel?

Com a taxa de juro elevada, o financiamento fica menos atrativo e outra alternativa ganha espaço: o consórcio. Mas qual das duas opções é a melhor para comprar imóvel ou outros bens? É preciso analisar o seu caso. Saiba como no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH:
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna