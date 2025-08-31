Fim de contrato coloca em risco 300 empregos de subsidiária da Oi no RS

Imbróglio envolve as empresas de telefonia Oi, Serede e V.tal. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Cerca de 300 trabalhadores da Serede, prestadora de serviços que é subsidiária da Oi, estão com o emprego sob risco no Rio Grande do Sul. No Brasil todo, estima-se que 2,5 mil funcionários serão atingidos caso se confirme o comunicado pela V.tal, de que não manterá o contrato com a empresa após ter comprado parte da operação da Oi.

Segundo o Sindicato dos Telefônicos do Rio Grande do Sul (Sinttel-RS), já há atrasos no pagamento de salários e no recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Pelo dito em reuniões com a entidade, a previsão é encerrar a prestação de serviços no fim de setembro.

Na última quinta-feira (28), representantes do sindicato ouviram da V.tal que há dificuldades no trato com Serede e Oi. Foi solicitada rescisão coletiva indireta (quando a falta grave é do empregador), rejeitada pelo Sinttel. O sindicato cobra que todas as verbas trabalhistas sejam pagas e que os empregados passem a trabalhar para a prestadora que assumirá os serviços.

Antes disso, em 25 de agosto, ocorreu uma mediação no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Serede participou com um diretor e um advogado, enquanto Oi e V.tal enviaram apenas representantes jurídicos. Na ocasião, as empresas afirmaram que salários e benefícios estão sendo pagos regularmente, informação contestada pelo sindicato, que convoca uma greve para a próxima quinta-feira (4).

Em ata da reunião, a Serede, que está em recuperação judicial, declarou não reconhecer risco de demissões. Já a Oi, também em recuperação judicial, alegou que o processo não interfere na relação contratual. A V.tal, por sua vez, afirmou que não há decisão sobre realocar a mão de obra.

