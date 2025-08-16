Farmácias da Panvel em SP vendem o dobro; executivo conta quanto e os motivos

Diretor-executivo Financeiro e de Relação com Investidores do Grupo Panvel, Antônio Napp, Grupo Panvel / Divulgação

Uma farmácia da Panvel em São Paulo vende por mês de R$ 1,3 milhão a R$ 1,4 milhão. É quase o dobro da média da rede, que ficou em R$ 720 mil no segundo trimestre do ano. A curiosidade foi contada à coluna pelo diretor-executivo Financeiro e de Relação com Investidores, Antônio Napp, para comentar no programa Acerto de Contas sobre o balanço financeiro do grupo, que tem ações negociadas na bolsa de valores.

O executivo atribui este desempenho a alguns fatores, como fluxo grande de clientes e renda maior. As 14 farmácias da empresa em São Paulo ficam na capital. Outro motivo é mais diferente: o desempenho da venda online.

- Com nossas lojas, conseguimos atender muito bem a cidade inteira. O nosso e-commerce lá tem crescido rapidamente e tem sido alavanca de sucesso, nos apoiando bastante na medida em que a marca vai sendo mais conhecida na capital - diz.

Por isso, São Paulo está no radar de crescimento da Panvel. A rede está com 649 lojas, fechará 2025 com a abertura de cerca de 50 no ano. A expansão seguirá no Rio Grande do Sul, mas mais em Santa Catarina e no Paraná.

- Aqui no Estado, a Panvel tem um market share (fatia de mercado) entre 21% e 22%. Quando a gente vai para Santa Catarina e Paraná, é próximo de 7%. Então, dá para fazer muita coisa no Sul. Cada loja que abrimos "rampa" um pouquinho mais rápido.

Com sede em Eldorado do Sul, a Panvel está com 11 mil funcionários. No segundo trimestre, a venda do varejo cresceu 19,6% sobre o mesmo período do ano passado, um bom resultado descontado o efeito gerado na base do cálculo pela enchente. Já o lucro líquido ajustado foi de R$ 28 milhões, avanço de 39,5%. A venda dos produtos de marca própria da Panvel subiram 25%, chegando a 7,2% do total do varejo.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: novos mercados após tarifaço, recuperação judicial de R$ 1 bi, shopping maior e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)