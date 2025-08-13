Exportador terá que manter empregos para pegar crédito barato; outras medidas ficaram para depois

Presidente Lula assinou nesta quarta-feira (13), a medida provisória do Plano Brasil Soberano. EVARISTO SA / AFP

Semelhante ao que foi adotado na enchente aqui no Rio Grande do Sul, o acesso às linhas de crédito do Plano Brasil Soberano será condicionado à manutenção de empregos. A exigência será detalhada na medida provisória de ajuda imediata aos exportadores atingidos pelo tarifaço de 50% do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Provavelmente, o juro baixo subsidiado e a carência para início do pagamento das parcelas serão mantidos se o número de postos de trabalho for mantido igual a antes do tarifaço.

Mas esperava-se mais medidas de emprego no anúncio desta quarta-feira (13). Falava-se em algo como o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), adotado na pandemia com suspensão de contrato de trabalho e redução de jornada com diminuição temporária dos salários. Setores intensivos em mão de obra, como o calçadista, estavam contando com isso.

Isso, porém, ficou para outro momento. A apresentação do governo federal, que contou com o presidente Lula no anúncio, diz que será instalada uma Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego para monitorar os postos de trabalho nas empresas e nas suas cadeias produtivas e, então, propor ações. A atuação será coordenada pelas Superintendências Regionais do Trabalho. O superintendente no Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo, diz que ainda será definido como será este trabalho, mas que terá conversas com os setores afetados no Rio Grande do Sul.

— Mas a formulação de eventuais medidas será muito mais próxima da calamidade, que foi direcionada a quem foi atingido pelas inundações do que da pandemia, que foi horizontal, para todos — explica.

Segundo ele, calçadistas já procuraram o órgão para tratar do que a lei já permite de flexibilização trabalhista.

— Independentemente de algum programa do governo federal, o artigo 476 da CLT já prevê ferramentas de preservação do emprego, como lay off (suspensão de contrato de trabalho) e antecipação de férias coletivas. E avaliamos que essa coisa (impacto do tarifaço) se resolve em pouco tempo — avança Nespolo.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)

Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)



