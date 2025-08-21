Exportações do RS subiram e importações dispararam no mês anterior ao tarifaço dos EUA

Produtos mais enviados foram máquinas e materiais elétricos. Porthus Junior / Agencia RBS

Deu correria nos embarques aos Estados Unidos para antecipar-se ao tarifaço de Donald Trump, que entrou em vigor em agosto. Os dados da balança comercial apontam exportação de US$ 194,9 milhões em julho, 27% mais do que no mês anterior. Sobre o mesmo período do ano passado, a alta é de 17%.

Os produtos mais enviados foram: máquinas e materiais elétricos (20,79%); tabaco/fumo (11,86%); pastas de madeira (10,09%); munições (9,14%); e calçados (7,10%). Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Mas as importações também subiram. Aliás, saltaram 60%, para US$ 186,9 milhões. Combustíveis; reatores e caldeiras; adubos e fertilizante; e veículos lideram. Provavelmente foi para evitar uma retaliação pelo governo brasileiro, que não ocorreu ainda e tem sido evitada até em discursos. Embora autorizada pela Lei de Reciprocidade, teme-se que Trump reaja com taxas ainda maiores e também a perda do apoio ao Brasil por parte dos democratas do Congresso.

Sobre as exportações e importações do primeiro semestre, leia a coluna ainda do início de julho: Exportações do RS: China despencou, EUA subiram e Argentina disparou

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: socorro ao exportador, corrida por hidrogênio verde e troca de supermercados na praia e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)