Escola de cientistas, centro de tecnologia de fronteira, aeroporto "verde" e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Com doação de empresários, RS terá campus de R$ 400 milhões para formar cientistas da computação. Entrevista com o empresário Sérgio Pretto e Lucas Giannini, diretor-executivo da Fundação Behring
- Novo prédio de R$ 50 milhões na Fiergs terá centro de inovação, faculdade e área de startups. Entrevista com o presidente da Fiergs, Claúdio Bier; a diretora do Sesi/Senai, Susana Kakuta; o gerente de Inovação do Senai, Victor Gomes e com o diretor-técnico da Embrapii, Marcelo Prim
- Aeroporto de Porto Alegre troca diesel e querosene por energia limpa para operar aviões em solo. Entrevista com a CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal
- Após já investir R$ 200 milhões, empresa logística quer dobrar operação colada na maior indústria do RS. Entrevista com o CEO da JSL, Ramon Alcaraz
- Contrapartida do leilão 5G, internet veloz é instalada em 246 escolas públicas do RS. Com Isadora Terra
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Paulo Fraga e Fernando Bortolin
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre e Nos Leva
No Spotify:
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna