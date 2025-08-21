Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Vale do Sinos
Notícia

Entre mármores e aço, uma feira é "construída" com R$ 40 milhões

A ideia é receber 25 mil visitantes e fechar R$ 90 milhões em negócios

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS