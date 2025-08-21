Entre mármores e aço, uma feira é "construída" com R$ 40 milhões

Com a 7ª edição engatilhada, a Mostra Glass calcula investimento de R$ 40 milhões. O valor alto intrigou a coluna, embora construção movimente cifras elevadas. O idealizador Jones Baptista Jr calcula o que é gasto pelos expositores para montarem as estruturas e deu exemplos.

— Casas são construídas do zero, inclusive de steel frame (módulos de aço). Tem uma com 250 metros quadrados, outra tem 200 metros de mármore, os móveis são de alto padrão e tudo é climatizado. Um expositor chegou a gastar, sozinho, R$ 3 milhões. E incluímos o custo da mão de obra — detalhou.

O terreno, no centro de Novo Hamburgo, tem 16 mil metros quadrados. A área é da família De Paula, que era da Azaleia.

Tudo exposto está à venda. Uma pessoa da Ilha da Pintada que teve a residência inundada comprou uma casa inteira da Mostra Glass do ano passado.

— O nível de acabamento é quase de morar dentro. Tem uma casa, operada por um hotel, na qual pessoas são convidadas a passarem uma noite. Todas as janelas e gavetas abrem. Não tem placa para não sentar no sofá e, ainda assim, ele é vendido. No ano passado, saiu um sofá de R$ 250 mil por R$ 180 mil — conta o executivo.

São sete construções externas. A expectativa é receber 25 mil visitantes, 20% mais do que no ano passado, e alcançar R$ 90 milhões em negócios. O evento vai de 30 de agosto a 2 de novembro.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)