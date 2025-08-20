Energia limpa à Fraport, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 20.08

Agenda

Lançamento da parceria da Fraport com a Engie: Menos CO₂: aeroporto de Porto Alegre troca diesel e querosene por energia limpa para operar aviões em solo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala no seminário FAZ GRCI – Governança, Risco, Controle e Integridade. Mais tarde, tem reunião com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Expectativa para que tratem de medidas de emprego para exportadores.

Nos Estados Unidos, divulgação da ata do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano). O documento traz sinais sobre os próximos passos da política monetária, especialmente juro.

Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) apresenta perspectivas para o setor.

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) divulga os impactos das duas fases do tarifaço (10% e depois 50%) e estratégias do setor para a crise com os norte-americanos. Fala ainda do balanço do primeiro semestre e revisão para o segundo semestre: empregos, balança comercial, produção, investimentos, além da "taxa das blusinhas": resultados e tendências do cross border. Por fim, tratará do programa Texbrasil: resultados do primeiro semestre do maior programa de exportação junto à Apex (Associação de Promoção às Exportações).

Tá na Mesa da Federasul sobre saneamento.

Pílulas

Dólar subiu 1,19%, para R$ 5,49. Ibovespa caiu 2,10%, aos 134.432 pontos.

