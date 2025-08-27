Empregos, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 27.08

Agenda

Às 14h30min, tem dados de julho do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), com empregos com carteira assinada.

Dados de juros bancários, fluxo cambial e relatório da dívida pública.

IBGE divulga a Pesquisa Anual de Serviços (2023).

Índice de confiança da indústria.

Nos Estados Unidos, tem estoques de petróleo.

Tá na Mesa da Federasul sobre Expointer.

Pílulas

Dólar subiu 0,34%, para R$ 5,43. Ibovespa caiu 0,18%, aos 137.771 pontos.

