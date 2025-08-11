Em crise, empresas em recuperação judicial já precisam antecipar tributos

Já está valendo a cobrança de Imposto de Renda (IRPJ) e CSLL sobre o ganho obtido com descontos aplicados em plano de recuperação judicial assim que o acordo com credores for homologado pela Justiça, alerta o MMT Advogados. Se a empresa não recolher antecipado, será multada pela Receita Federal. A "Solução de Consulta" entende que, com o plano aprovado, já há alteração patrimonial para justificar tributação de descontos. Qual o problema às empresas? O pagamento ocorre antes do deságio da dívida que costuma ser paga em anos. Se o plano não for cumprido, descontos são revogados com tributos já pagos.