Doze empresas avançam no edital para financiar projetos de hidrogênio verde no RS

Doze das 16 empresas inscritas passaram para a segunda etapa do edital que financiará projetos de produção de hidrogênio verde (H₂V) no Rio Grande do Sul. São elas: Tramontina, Refinaria de Petróleo Riograndense, Begreen Bioenergia e Fertilizantes Sustentáveis, Âmbar Sul Energia, Be8, Leal Consultoria e Inovações, Sandero Indústria e Comércio de Produtos Químicos, RenoBrax Campanha Energia Renováveis, Infravix Engenharia, Verdhe Engenharia do Hidrogênio, Rodoplast Indústria e Comércio de Componentes Plásticos e RD Locações.

Aquelas que forem selecionadas terão, individualmente, até R$ 30 milhões para financiar seus projetos, com contrapartida mínima de 30%. O orçamento do programa do governo do Estado é de R$ 102,5 milhões. O valor é a "fundo perdido", ou seja, não precisará ser devolvido pelas empresas.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)