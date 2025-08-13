Giane Guerra

Do Piratini
Doze empresas avançam no edital para financiar projetos de hidrogênio verde no RS

Cada uma poderá receber R$ 30 milhões a "fundo perdido"

Economia

