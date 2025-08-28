Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

"Centro cultural, não shopping"
Notícia

Dono de postos de combustíveis entrará na disputa pela Usina do Gasômetro, se ela sair

Grupo tem 32 estabelecimentos e ao menos 40 lojas de conveniência; confira entrevista com o CEO

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS