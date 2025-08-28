Dono de postos de combustíveis entrará na disputa pela Usina do Gasômetro, se ela sair

Se sair a concessão da Usina do Gasômetro, atualmente suspensa pela Justiça, o Grupo Farroupilha participará da disputa. A empresa já tinha buscado informações sobre a concorrência com o secretário de Parcerias de Porto Alegre, Giuseppe Riesgo. Ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, o CEO Eduardo Costa confirmou agora que o grupo entrará na disputa.
— Se for para termos uma usina onde todos serão bem-vindos, independentemente de classe social, partido político, religião ou time de futebol, temos interesse — disse.
O Farroupilha tem 32 postos e 40 lojas de conveniência, incluindo as da bandeira Alegrow. E como ficaria a Usina do Gasômetro caso a empresa assuma a gestão?
— O alicerce principal será sempre cultural. Isso é irretocável. Será uma usina de todos, sem viés ideológico, político ou partidário.
A coluna lembrou que o prefeito Sebastião Melo tem dito que não vai deixar virar um shopping. Costa complementou:
— Um shopping sem dúvida não vai virar se nós estivermos à frente. Vai virar um centro cultural. Mas, sim, terá opções de gastronomia, cinemas culturais, mostras de arte — avançou o executivo.
Confira a entrevista completa:
