Dono de fábricas e shopping, grupo entra em recuperação judicial com dívida de R$ 1 bilhão

Após esgotar outros caminhos de reestruturação, o Grupo Isdra recorreu à recuperação judicial com uma dívida que supera R$ 1 bilhão. A empresa tem fábricas de MDF e telhas de fibrocimento no Rio Grande do Sul e Paraná .

Além da construção civil , atua também os ramos de hotelaria, incorporação e construção, e shoppings centers. É dona da Fibraplac, Isdralit, Rua da Praia Shopping , Astir Incorporadora e Rede Master Hotéis.

As tentativas de reestruturação começaram há dois anos. A coluna chegou a noticiar que o Rua da Praia Shopping havia sido colocado à venda . Tentou-se ainda negociações e recuperação extrajudicial. A necessidade de venda de ativos e avanço na solução para as dívidas fiscais levou agora à via judicial. A crise financeira se agravou com a alta da taxa de juro Selic , deixando dívidas impagáveis, além do impacto recente das enchentes, diz a petição inicial.

O administrador judicial José Paulo Japur disse à coluna que o Grupo Isdra tem até 22 de setembro para apresentar o plano de recuperação judicial, que, depois, precisa ser aprovado pelos credores.

O processo tramita na Justiça de Porto Alegre, que nomeou para o processo a empresa Brizola e Japur, que atuou na administração judicial de empresas como Ulbra , Paquetá e 123 Milhas .

Manifestação da empresa

Por meio de nota, o Grupo Isdra ressalta que a recuperação judicial foi solicitada para parte das suas empresas: Isdralit, Fibraplac, Astir, Platamon, Terras Verdes, Olímpia e Grupo Isdra Participações. O texto, que cita o presidente Eduardo Isdra Záchia (neto de um dos fundadores, reforça o impacto da inundação, que suspendeu algumas de suas operações em Porto Alegre e afetou seus hotéis com o fechamento do aeroporto. Biolchi e Iwer Capital assessoram o Isdra e destacam que a ideia é manter atividades e empregos do grupo, o que é a proposta do mecanismo da recuperação judicial.

A história da família Isdra no Brasil começou em 1947, quando os irmãos Abraham (avô de Eduardo), Isaak e Leônidas vieram da Grécia.

Credor

Em tempo, o Badesul foi colocado na lista de credores com uma dívida de R$ 295 milhões, porém o presidente da instituição, Cláudio Gastal, informa que o Isdra não é cliente, não tendo contrato algum.

