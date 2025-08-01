Giane Guerra

Juro e enchente
Dono de fábricas e shopping, grupo entra em recuperação judicial com dívida de R$ 1 bilhão

Empresa gaúcha tentava reestruturar as finanças nos últimos anos, mas teve dificuldade com débitos tributários e venda de ativos

Economia

