Dois anos após abrir, supermercado de rede de SC é fechado no litoral gaúcho

Exatos dois anos após sua abertura, o supermercado Althoff fecha as portas em Capão da Canoa, no litoral norte gaúcho. A rede tem sede em Criciúma (SC) e entrou no Rio Grande do Sul com esta unidade. Na ocasião, o investimento foi de R$ 10 milhões, com geração de 150 empregos.

A coluna procurou a empresa, que ainda não se manifestou sobre o encerramento da operação de 1,26 mil metros quadrados construídos para receber a loja. Uma fonte do mercado, porém, disse que o Althoff enfrentou “dificuldades operacionais” na unidade, que fica na Avenida Paraguassu, uma das principais vias da cidade.

A Althoff nasceu como atacado há mais de 70 anos. Em 1977, inaugurou o primeiro supermercado, em Imbituba. Todas as suas demais lojas ficam em Santa Catarina.

