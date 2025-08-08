Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Não deu certo
Dois anos após abrir, supermercado de rede de SC é fechado no litoral gaúcho

Loja havia sido construída com R$ 10 milhões na avenida mais movimentada da cidade

