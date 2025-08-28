Doce de Gramado com quatro ingredientes ganha "Oscar do Chocolate" nos EUA

Uma marca de Gramado está entre os premiados do International Chocolate Awards, chamado de "Oscar do Chocolate", expressão usada por diversos setores para apontar bons concursos. O evento ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos, e destacou uma barra de chocolate de 80 gramas da Miroh feita com apenas quatro ingredientes: cacau, açúcar orgânico, leite e café. Haverá ainda uma etapa mundial do evento que será realizada em novembro na Europa.

Embora a coluna não conheça, o doce já é fabricado há quatro anos. A própria Miroh faz a torrefação do café, que vem da Zona da Mata de Minas Gerais. O cacau, por sua vez, é cultivado em Ilhéus (BA) e Linhares (ES). O açúcar é do interior de São Paulo e o leite é comprado de produtores gaúchos.

— É uma junção das nossas melhores amêndoas de cacau com o nosso café especial — diz o "chef chocolatier" Ricardo Campos, que criou a receita.

Ele se enquadra no chamado "bean to bar", quando a empresa controla desde a compra das amêndoas de cacau até a criação da barra de chocolate.

