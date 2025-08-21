Do WhatsApp ao Pix, como anda a venda online dos lojistas de Porto Alegre

Só 30% dos lojistas venderam apenas em loja física, aponta pesquisa do Sindilojas POA. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Para se ter uma ideia de como anda a venda online do comércio da Capital, a coluna analisou a pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) para saber como foi no último Dia dos Pais. Só 30% venderam apenas em loja física, bem abaixo dos 43% do ano passado. Dos entrevistados, 69% usaram ambos os canais — físico e online —, acima dos 57% de 2024.

O WhatsApp ganha relevância, passando de 55% para 70% das vendas online. Pegou o fluxo que estava no site da loja, no Instagram e na plataforma do Mercado Livre. Pix e link de pagamento lideram de longe, deixando o cartão de crédito pouquíssimo usado.

E uma pergunta encomendada pela coluna: você mantém os canais de venda online desenvolvidos na pandemia? Ainda bem que 89% disseram que sim. O contrário é retrocesso.

