Do industrial ao GNV: Sulgás prevê repassar em agosto corte forte no preço do gás natural da Petrobras

Distribuidora do Rio Grande do Sul, a Sulgás repassará a redução de 14% que a Petrobras está fazendo no preço do gás natural nesta sexta-feira (1º) - corte possível principalmente pelo recuo na cotação do petróleo. A previsão é de que chegue ao consumidor gaúcho ainda em agosto, mas a Sulgás frisa que depende da agência reguladora Agergs, assim como enfatiza que a molécula de gás é um dos itens da equação de preço (pesa 50%) e que a Petrobras não é a única fornecedora. Isso significa que a diminuição não necessariamente chegará aos 14%. Não há ainda percentual definido, respondeu à coluna.

A Sulgás vende gás para indústrias, comércios e residências. O formato mais conhecido, porém, é o gás natural veicular (GNV), tão usado por taxistas e motoristas de aplicativo. O metro cúbico está custando, em média, R$ 4,85 no Rio Grande do Sul, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP).

A Petrobras faz reajustes trimestrais no preço do gás, que podem ser de alta ou baixa, a depender do petróleo e do dólar. Antigamente, antes de ser privatizada, a Sulgás também alterava os valores com esta frequência, ainda que às vezes demorasse alguns dias ou semanas. Agora, porém, a distribuidora informa que os reajustes agora são duas vezes ao ano, em fevereiro e agosto, e passaram a exigir "ok" da Agergs.

