Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Redução de 14%
Do industrial ao GNV: Sulgás prevê repassar em agosto corte forte no preço do gás natural da Petrobras

A efetivação da data, porém, dependerá da aprovação pela agência reguladora

