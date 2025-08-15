Dívida de grupo empresarial com Fundopem supera R$ 260 milhões em recuperação judicial

Em recuperação judicial, Grupo Isdra é dono da Fibraplac. Grupo Isdra / Reprodução

Os R$ 291 milhões na lista de dívidas do Grupo Isdra, que entrou em recuperação judicial, são com o Fundo Operação Empresas do Rio Grande do Sul (Fundopem), programa do Estado que dá incentivo de ICMS a indústrias. Inicialmente, apareceram entre os credores como sendo um débito com o Badesul, mas o banco é apenas o gestor da operação. Segundo o escritório Biolchi, trata-se de um contrato feito pela Fibraplac, uma das indústrias da empresa.

Responsável pelo Fundopem, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec) confirma a dívida com o Estado, pois os valores financiados a partir da geração de ICMS incremental não foram pagos em dia, mas coloca o valor estimado em R$ 267,8 milhões.

Após esgotadas tentativas por Badesul, a Sedec assume a cobrança por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE). A nota informa que são necessárias garantias, mas o processo fala que é credor quirografário, o que, em tese, sinaliza que está entre os últimos na prioridade de pagamento da recuperação judicial.

"Trata-se de um incentivo por meio do financiamento parcial do ICMS incremental mensal devido, gerado a partir da operação da empresa, tendo o Badesul como agente gestor das operações de financiamento. Ao apoiar o investimento da empresa, gera-se empregos, incremento da produção e aumento da base de arrecadação, trazendo ganhos imediatos ao Estado. Ainda que ocorra inadimplência da parte financiada, o Estado já obteve ganhos com o ICMS não financiado, arrecadado graças ao investimento realizado.", pondera em nota.

