Dica da coluna: ketchup de goiabada sem conservantes feito por família de agricultores

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Em busca de um ketchup mais natural e artesanal? A coluna indica o da agroindústria familiar Naturale, de Rio Grande. O tomate, a goiaba e os demais ingredientes são cultivados na propriedade. Patricia Oliveira Duarte é profissional de gastronomia e toca a produção com familiares como a filha, que é nutricionista e estuda técnicas para desenvolver os produtos, que incluem risotos em potes de vidro com ingredientes desidratados por eles mesmos.

— Nós buscamos com a agroindústria agregar valor ao que plantamos. Então, nas feiras, vendemos o tomate inteiro para salada, o molho e tomate e o ketchup — exemplifica Patricia.

Não são usados agrotóxicos no plantio nem conservantes nos produtos. É possível comprá-los também pela internet no perfil @naturaleveg no Instagram.

