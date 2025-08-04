Demissões, transferência de produção, retaliações e outros reflexos no RS da taxa de Trump, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Fábricas atingidas pelas taxas Trump avaliam demissões e transferência de produção a outros países. Entrevista com o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), Ubiratã Rezler.
- Por que o setor que mais exporta aos EUA não escapou do tarifaço. Entrevista com o presidente do Sindicato da Indústria do Tabaco (SindiTabaco), Valmor Thesing.
- Suspensão de acordos de propriedade intelectual como retaliação contra norte-americanos. Com Isadora Terra
- Indústria instala nova linha de produção em presídio da Região Metropolitana. Entrevista com o secretário Estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobon.
- O novo prazo para terminar a obra do Quadrilátero Central de Porto Alegre. Entrevista com o secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre, André Flores.
- Uma escola de ioga com aulas em salas aquecidas. Com Diogo Duarte
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Paulo Fraga
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre e Nos Leva
No Spotify:
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna