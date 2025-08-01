De refinaria à Tramontina, 16 empresas inscrevem-se em edital de hidrogênio verde do Piratini

Maquete de um complexo de produção de hidrogênio verde, uma das pautas da missão gaúcha à Ásia em 2024 acompanhada pela coluna. Clique na foto para saber mais. Giane Guerra / Agência RBS

Dezesseis empresas apresentaram projetos para o edital do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Hidrogênio Verde (H2V) no Rio Grande do Sul. Aquelas que forem selecionadas terão, individualmente, até R$ 30 milhões para financiar seus projetos, com contrapartida mínima de 30%.

Os detalhes ainda serão divulgados pelo governo do Estado, mas a coluna conseguiu a antecipação de algumas informações. Entre os destaques, estão a Tramontina, uma das mais conhecidas empresas gaúchas. Ela pretende gerar hidrogênio verde para consumir na sua linha de produção, fazendo a transição para esta energia renovável. Ofereceu contrapartida de R$ 14 milhões.

Outra proposta relevante é da Refinaria Riograndense, de Rio Grande, que está sendo transformada em biorrefinaria com investimento bilionário da Petrobras. A ideia é usar hidrogênio verde para produção de SAF (querosene verde de aviação) e diesel verde, aposta das transportadoras de cargas para ser o combustível limpo de caminhões. Ofereceu contrapartida de R$ 68 milhões.

Tem ainda a Begreen, do norte gaúcho, que se propõe a colocar R$ 17 milhões. Ainda em 2023, a coluna noticiou que a empresa tinha três projetos de usinas de amônia e hidrogênio verde. Naquela ocasião, a previsão era que a primeira entrasse em operação em junho de 2025, mas foi adiada para 2026.

Por fim, tem ainda a proposta da Ambar Sul Energia, do grupo J&F. A empresa ainda investe em térmicas a carvão e gás, mas afirma há alguns anos que, em paralelo, desenvolve projetos de energia renovável.

A próxima etapa do processo do governo do Estado é avaliar os projetos para definir quem receberá os aportes. Aqueles que forem produzir o hidrogênio verde para consumo próprio têm vantagem. As propostas são para viabilização da produção, transmissão, armazenagem e uso. Obviamente, precisa ser no Rio Grande do Sul, que, apesar da descrença de alguns, tem um grupo que aposta fortemente que o H2V será uma nova vocação econômica do Estado, para consumo local ou mesmo para exportação.

A coluna é entusiasta há alguns anos, desde que conheceu no Exterior a voracidade da demanda por esta opção que substitua o petróleo e seus derivados, como o gás natural fóssil. O hidrogênio verde é produzido, principalmente, de energia eólica. Destravar os projetos de aerogeradores em água (offshore) ajudaria na expansão.

A iniciativa encabeçada por Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura e Casa Civil tem orçamento previsto em R$ 102,5 milhões.

Afinal, o que é o hidrogênio verde? Assista aqui:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: quem paga a taxa de Trump, prédio preserva igreja, leilão de hotel em Gramado e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)