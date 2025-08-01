Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Energia renovável
Notícia

De refinaria à Tramontina, 16 empresas inscrevem-se em edital de hidrogênio verde do Piratini

Cada uma poderá receber até R$ 30 milhões para financiar seus projetos, que, claro, precisam ser no RS

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS