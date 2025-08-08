De reciclômetro a despoluidora: cervejaria dá lucro de bar no Guaíba a ações para Porto Alegre

Lucro do bar flutuante instalado em Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR), os R$ 2 milhões do Heineken Floating Bar serão aplicados em iniciativas pelo meio ambiente. Parte deste dinheiro virá para Porto Alegre, onde a estrutura ficou por três semanas no Guaíba. A cerveja tem a plataforma Green Your City para estes projetos, que selecionou quatro dos inscritos com a Quintessa, uma "aceleradora" de negócios. São eles:
- Trashin: fará gestão de resíduos no Parque Pontal, com oficinas educativas e instalação de "reciclômetro".
- Sarandi +Verde: severamente impactado pela enchente, o bairro terá oficinas e reforma de praça pública feitas pelo Instituto Retomada.
- - Pé de Feijão: oficinas para ensinar sustentabilidade a líderes de instituições locais, com conteúdo ainda não detalhado.
- - Infinito Maré: instalará uma caravela (em geral, uma embarcação com algas) em alguma área de água ainda não informada para remover poluentes e analisá-los.
Subsidiário da maior cervejaria da Europa, o Grupo Heineken chegou ao Brasil em 2010 ao comprar a divisão de cerveja do Grupo Femsa. Em 2017, adquiriu a Brasil Kirin, incluindo uma fábrica no Rio Grande do Sul.
