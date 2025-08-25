De onde vêm e como fazem reservas os hóspedes dos hotéis do RS

De onde vêm os hóspedes dos hotéis do Rio Grande do Sul e como fazem suas reservas? Que a maioria era do Estado mesmo, a coluna já tinha ouvido falar bastante e aí está um desafio do setor que precisa atrair mais gente de fora, mas não imaginava que o WhatsApp fosse, de longe, o principal canal para agendar a estadia, considerando que há tantos sites e plataformas criados para isso. Pois os resultados curiosos apareceram na Sondagem dos Meios de Hospedagem, feita pela Fecomércio-RS com 385 entrevistados. A pesquisa mostrou ainda que o principal tipo de turismo que movimenta o segmento gaúcho é o de negócios (56,6%), seguido por lazer (37,1%) e eventos (6,2%). Nesta linha, a maior ocupação dos hotéis se dá em dias da semana (59,7%).
Origem dos hóspedes:
- Do próprio RS: 62,4%
- Outros Estados: 32,1%
- Outros países: 5,6%
Canais de reserva:
- WhatsApp: 77,4%
- Telefone: 43,6%
- Agências virtuais (ex: Booking, Decolar, Hotelbeds): 38,2%
- Site próprio: 23,9%
- Walk in (reservas presenciais): 9,6%
- Operadoras virtuais (ex: CVC, Trend, HTL, etc): 9,4%
- Gerenciador de reservas (Ex.: Omnibees): 6,8%
