De onde vêm e como fazem reservas os hóspedes dos hotéis do RS

De onde vêm os hóspedes dos hotéis do Rio Grande do Sul e como fazem suas reservas? Que a maioria era do Estado mesmo, a coluna já tinha ouvido falar bastante e aí está um desafio do setor que precisa atrair mais gente de fora, mas não imaginava que o WhatsApp fosse, de longe, o principal canal para agendar a estadia, considerando que há tantos sites e plataformas criados para isso. Pois os resultados curiosos apareceram na Sondagem dos Meios de Hospedagem, feita pela Fecomércio-RS com 385 entrevistados. A pesquisa mostrou ainda que o principal tipo de turismo que movimenta o segmento gaúcho é o de negócios (56,6%), seguido por lazer (37,1%) e eventos (6,2%). Nesta linha, a maior ocupação dos hotéis se dá em dias da semana (59,7%).