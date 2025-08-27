De comércio a indústria, construção e domésticos, renda do trabalhador do RS perde para SC e PR

Embora acima da média nacional (R$ 3.369), o rendimento médio do trabalhador gaúcho perde para o dos vizinhos catarinenses e paranaenses. Aliás, é o mais baixo do Sul em praticamente todas as atividades pesquisadas pelo IBGE, com exceção da agropecuária, na qual é o maior do Sul, e na administração pública, em que fica abaixo de Santa Catarina, mas fica acima do Paraná. Veja abaixo as diferenças: