De comércio a indústria, construção e domésticos, renda do trabalhador do RS perde para SC e PR

Embora acima da média nacional (R$ 3.369), o rendimento médio do trabalhador gaúcho perde para o dos vizinhos catarinenses e paranaenses. Aliás, é o mais baixo do Sul em praticamente todas as atividades pesquisadas pelo IBGE, com exceção da agropecuária, na qual é o maior do Sul, e na administração pública, em que fica abaixo de Santa Catarina, mas fica acima do Paraná. Veja abaixo as diferenças:
Rendimento médio do trabalhador:
- Rio Grande do Sul: R$ 3.671
- Santa Catarina: R$ 4.028
- Paraná: R$ 3.710
Agricultura e pecuária:
- RS: R$ 3.304
- SC: R$ 3.297
- PR: R$ 3.077
Indústria em geral:
- RS: R$ 3.398
- SC: R$ 3.459
- PR: R$ 3.416
Construção:
- RS: R$ 3.055
- SC: R$ 3.636
- PR: R$ 3.241
Comércio:
- RS: R$ 3.155
- SC: R$ 3.645
- PR: R$ 3.338
Transporte e armazenagem:
- RS: R$ 3.409
- SC: R$ 3.777
- PR: R$ 3.661
Alojamento e alimentação:
- RS: R$ 2.489
- SC: R$ 3.184
- PR: R$ 2.806
Informação, atividades financeiras, imobiliárias e administrativas:
- RS: R$ 4.731
- SC: R$ 5.384
- PR: R$ 4.913
Administração pública, defesa, educação, saúde e serviços sociais:
- RS: R$ 5.264
- SC: R$ 5.639
- PR: R$ 5.145
Outros serviços:
- RS: R$ 3.122
- SC: R$ 3.645
- PR: R$ 3.405
Serviços domésticos:
- RS: R$ 1.428
- SC: R$ 1.876
- PR: R$ 1.520
