Cooperativas vendem R$ 5 milhões em estreia na feira de supermercados

Estande coletivo da Ocergs na Expoagas. Sistema Ocergs / Divulgação

Na estreia na Expoagas, o estande coletivo do Sistema Ocergs vendeu R$ 5,258 milhões a supermercados. Nele, estavam as 12 empresas Ouro do Sul, Cotripal, Cotrifred, Cootravipa, Sicredi Origens, Cresol Raiz, Languiru, Cooprado, CCGL, CAAL, Cotricampo e Cotrisel. Todas têm o selo SomosCoop. Como a coluna noticiou, o investimento no espaço foi de R$ 896 mil.

Foram comercializados mais produtos básicos, como carne, arroz e leite. Os lançamentos - de iogurte a vinho - devem gerar negócios posteriormente, após testes, diz a organização. A expectativa é alcançar o dobro do valor em vendas pós-feira.

