Cooperativas ocuparão estande de R$ 896 mil que estreia em evento de supermercados

Um estande de R$ 896 mil será o espaço de 12 cooperativas na Expoagas. O espaço coletivo montado pelo Sistema Ocergs, instituição que representa o cooperativismo gaúcho e estreia no evento do setor supermercadista.

As empresas serão Ouro do Sul, Cotripal, Cotrifred, Cootravipa, Sicredi Origens, Cresol Raiz, Languiru, Cooprado, CCGL, CAAL, Cotricampo e Cotrisel. Todas têm o selo SomosCoop.

Serão lançados produtos, o que é tradicional na Expoagas, usada por expositores como vitrine para fornecerem ao varejo. Entre eles, estão o feijão Sepé, o iogurte natural Languiru e os vinhos frisantes Primo Fior Branco e Rosé, que nem a coluna conhece ainda.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)