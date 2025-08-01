Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

114 anos
Cooperativa mais antiga do país vende unidade para armazenar grãos no Vale do Rio Pardo

Operação tem capacidade para um estoque de 610 mil sacas

Isadora Terra

