Cooperativa mais antiga do país vende unidade para armazenar grãos no Vale do Rio Pardo

A Cooperativa Tritícola de Espumoso (Cotriel) comprou uma unidade de recebimento e armazenagem de grãos às margens da BR-290, na cidade de Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo. Com capacidade para 610 mil sacas, a estrutura pertencia à Cooperativa Agrícola Mista General Osório (Cotribá), que tem 114 anos e é a mais antiga do país. O valor não foi informado.

As cooperativas não deram entrevista sobre o assunto. Em nota, a Cotriel diz ser movimento de expansão, o que é óbvio. Já a Cotribá, também por nota, afirma que a venda é para "concentrar recursos e enfrentar os desafios" dos eventos climáticos recentes, ou seja, estiagens e enchentes.

