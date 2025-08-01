Cooperativa mais antiga do país vende unidade para armazenar grãos no Vale do Rio Pardo

A Cooperativa Tritícola de Espumoso (Cotriel) comprou uma unidade de recebimento e armazenagem de grãos às margens da BR-290, na cidade de Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo. Com capacidade para 610 mil sacas, a estrutura pertencia à Cooperativa Agrícola Mista General Osório (Cotribá), que tem 114 anos e é a mais antiga do país. O valor não foi informado.
As cooperativas não deram entrevista sobre o assunto. Em nota, a Cotriel diz ser movimento de expansão, o que é óbvio. Já a Cotribá, também por nota, afirma que a venda é para "concentrar recursos e enfrentar os desafios" dos eventos climáticos recentes, ou seja, estiagens e enchentes.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: quem paga a taxa de Trump, prédio preserva igreja, leilão de hotel em Gramado e mais
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)