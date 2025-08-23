Cooperativa gaúcha vence leilão federal para vender R$ 3 bilhões em energia

Cooperativa de energia de Erechim, a Creral venceu leilão para vender R$ 3 bilhões ao governo federal. Participou da disputa A-5, realizada nesta sexta-feira (22), em sociedade com a Líder Energias Renováveis; também da cidade do norte gaúcho.

Do total de 384,5 megawatts médios vendidos no leilão, o grupo entrou com 42,8 MW, ou seja, (11%) do volume total. A entrega da energia começa em janeiro de 2030 por um período de 20 anos.

A energia será gerada em quatro usinas hidrelétricas. Todas são novas e estão em licenciamento ou já em construção.

Uma delas fica no Rio Grande do Sul. É a UHE Foz do Prata, no rio da Prata, na serra gaúcha. Outras três ficam em Santa Catarina: PCH Santo Cristo, que já está em construção no rio Pelotinhas, em Lages; PCH Gama; e PCH Malacara, ambas no rio Lava Tudo em São Joaquim.

Do volume total de R$ 26,48 bilhões da movimentação do leilão, a Creral vendeu, então, 11,3%.

