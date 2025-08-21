Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Contrapartida do leilão 5G, internet veloz é instalada em 246 escolas públicas do RS

Inicialmente, o Estado não era prioridade no programa do governo federal, mas passou a ser após a enchente

Isadora Terra

Giane Guerra

