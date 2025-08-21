Contrapartida do leilão 5G, internet veloz é instalada em 246 escolas públicas do RS

Iniciativa levou internet rápida a 30 mil estudantes gaúchos de escolas públicas. Eace / Divulgação

O Rio Grande do Sul está com 246 escolas públicas com internet de alta velocidade dentro do programa Aprender Conectado, do governo federal, que usa dinheiro do leilão do 5G para a implementação. Segundo a Entidade Administradora da Conectividade das Escolas (Eace), isso atinge 30 mil estudantes.

A meta nacional é conectar 38 mil instituições de ensino até o fim de 2026, com R$ 3,1 bilhões. O Rio Grande do Sul não era prioridade - dada inicialmente a Norte e Nordeste -, mas passou a ser após a enchente. Assim, as 773 escolas que receberão a conexão foram antecipadas e terão o acesso até o final de 2025.

A Eace é formada pelas operadoras Vivo, Claro, TIM e Algar para conduzir esta contrapartida exigida pelo governo federal. Além dos ministérios da Educação e das Comunicações, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) articula o programa.

Segundo o presidente da Eace, Flávio Santos, quando a escola fica até 10 quilômetros da rede de fibra óptica, são instalados postes e leva-se a fibra até o prédio. Se a distância for maior, acrescenta-se frequência por rádio ou via satélite. Dentro da escola, é instalado Wi-Fi com modem e pontos de acesso para ser usado por professores, gestores e alunos, com foco em videoaulas e pesquisas online. Sites como redes sociais são bloqueados.

Em tempo: a iniciativa também forneceu geradores de energia solar para mais de 1,1 mil escolas do país. No Rio Grande do Sul, diz que isso não foi necessário.

