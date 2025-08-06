Construtora vende em 14 dias os 315 apartamentos de 18 m² de prédio no Moinhos de Vento

Foram 100% vendidos em 14 dias todos os apartamentos do projeto Castro, 700 powered by Porsche Consulting (sim, a consultoria da marca de automóveis esportivos) no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O empreendimento é construído pela Cyrela Goldsztein e foi colocado no mercado em maio junto com outro projeto, que somam investimento de R$ 170 milhões.
O Castro terá 315 estúdios de 18 metros quadrados, encaixando-se na categoria que a empresa chama de compacto de luxo. Como o nome sinaliza, ele fica na Rua Castro Alves, 700. O projeto tem a parceria das empresas Hype Studio, Creare Paisagismo e Cássia Kroeff. A infraestrutura tem coworking (área de trabalho compartilhada), espaço zen, fitness (academia), lavanderia, piscina no rooftop (terraço), salão de festa com área externa.
O CEO Rodrigo Putinato contou faceiro à coluna sobre o resultado da venda durante entrevista na qual detalha mais um projeto, que a coluna noticiará em breve. A empresa fechará 2025 com quatro lançamentos na capital gaúcha, que somarão R$ 450 milhões. Em 2024, a Cyrela vendeu 60% mais, aproximando-se de 1,5 mil unidades em Porto Alegre. No primeiro trimestre de 2025, já foram comercializados mais de 650 apartamentos.
