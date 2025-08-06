Giane Guerra

Compacto de luxo
Construtora vende em 14 dias os 315 apartamentos de 18 m² de prédio no Moinhos de Vento

O plano da empresa era lançar quatro projetos em Porto Alegre neste ano, com investimento de R$ 450 milhões

