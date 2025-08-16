Construtora quer fazer um boulevard inspirado em Barcelona no centro de Porto Alegre

Prestes a levar ao mercado seu segundo projeto de prédio na Rua Washington Luiz, a ABF Developtments negocia com a prefeitura a construção de um boulevard no centro de Porto Alegre. Este prevê 1,5 mil metros, quase o dobro do que a empresa iniciou no 4º Distrito (cujos 200 metros iniciais serão entegues em seis meses). Se aprovado, irá do Largo dos Açorianos até a Praça Brigadeiro Sampaio.

- Já entregamos o projeto à prefeitura alinhados com a associação de moradores. Estamos em tratativas para a viabilização - diz o CEO Eduardo Fonseca - A inspiração é Barcelona, onde há a "superilla". O tráfego de carros é restrito, priorizando o verde e as pessoas. São ruas calmas, com pistas estreitas para veículos em baixa velocidade e calçadas largas.

O primeiro prédio da ABF na rua, o CAIZ Downtown Sunset, já foi vendido e está em obra. O segundo se chamará Demétrio Premium Lofts View e tem lançamento marcado para a próxima semana, com 266 apartamentos de até 25 metros quadrados e vista para o Guaíba. A empresa, porém, informa não saber ainda quanto investirá na construção. Serão 100 empregos. A piscina ficará no "rooftop" (terraço). Ambos os prédios terão "fachada ativa", com lojas no térreo.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: novos mercados após tarifaço, recuperação judicial de R$ 1 bi, shopping maior e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)