Construtora fará prédio de R$ 150 milhões em terreno de 5 mil m² no Moinhos de Vento

Mais um da leva de projetos da Cyrela para Porto Alegre em 2025. O Legacy powered by Porsche Consulting (sim, a marca de carros) será construído com R$ 150 milhões na Rua Dr. Florêncio Ygartua, 415, bairro Moinhos de Vento. A construtora foi comprando casas para formar o terreno onde ficará o empreendimento, explicou o CEO Rodrigo Putinato em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha. A área é grande, chegando a 5 mil metros quadrados.

A ideia é atingir R$ 260 milhões com a comercialização. Serão gerados 1,1 mil empregos. A obra será entregue em três anos.

Serão 48 apartamentos de 170 a 200 metros quadrados, além de quatro coberturas de 350 metros quadrados. O executivo espera vender metade deles no primeiro mês após o lançamento. Na área comum, o Legacy terá quadras de tênis (areia e saibro) e piscina com raia de 25 metros.

Juntas, Cyrela e Porsche Consulting já têm dois condomínios no bairro Jardim Europa, Tree Haus e Garden Haus, e o Castro, 700, no Moinhos de Vento. O projeto de interiores do Legacy é do Estúdio Cássia Kroeff, o paisagístico é da Creare Paisagismo e o arquitetônico é do Hype Studio.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: quem paga a taxa de Trump, prédio preserva igreja, leilão de hotel em Gramado e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)