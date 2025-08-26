Conhecido por lojas de carros, grupo terá centro comercial com atacarejo em Porto Alegre

Dentro da diversificação de negócios, o Grupo Brozauto, conhecido pelas concessionárias de veículos, encabeça um novo centro comercial em Porto Alegre. O empreendimento ficará na Avenida Assis Brasil, 4822. No terreno de 20 mil metros quadrados, ficava a concessionária Montreal Ford.

A loja âncora do Mall Brozauto será um atacarejo do Desco, do Grupo Imec, de Lajeado. O local terá ainda uma cafeteria e comércio de informática e móveis. Haverá também, claro, operações tradicionais do grupo: revenda e locadora de veículos; corretora de seguros; e oficina.

A Brozauto investiu R$ 10 milhões no complexo, diz o diretor Tarso Zanatta. A inauguração está prevista já para setembro, mas a data depende da liberação da CEEE Equatorial da energia da nova subestação.

Lembrando que, recentemente, o grupo entrou no mercado imobiliário com o projeto de um prédio residencial em Canoas. O Domus ficará no bairro Nossa Senhora das Graças.

Projeto imobiliário do Grupo Brozauto ficará no bairro Nossa Senhora das Graças, em Canoas. Grupo Brozauto / Divulgação

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: turismo sem fôlego, R$ 400 milhões para formar cientista e energia limpa no aeroporto

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)