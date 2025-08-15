Com prateleiras vazias e oferta de vinho, supermercado Nacional agenda fechamento em shopping

Há grande variedade de vinhos em promoção no Nacional do Praia de Belas Shopping. Diogo Duarte / Agencia RBS

Com fechamento marcado para 30 de agosto, o supermercado Nacional do Praia de Belas Shopping já começou a liquidar boa parte do estoque. Chama atenção a variedade de vinho em promoção, assim como outras bebidas. A coluna foi ao local na tarde desta sexta-feira (15). O movimento era moderado, com vários caixas funcionando e filas com até 10 clientes. Não sobrou nada em algumas prateleiras e refrigeradores, já interditados.

Ainda não há confirmação do que será feito no espaço. O Praia de Belas Shopping não comenta.

— É um ponto muito bom — ponderou uma funcionária.

O local já foi oferecido ao Zaffari e ao Bistek, rede de Santa Catarina. Porém, a perspectiva de ter um projeto grande do Zaffari ali perto acaba gerando receio de concorrência grande a eventuais interessados.

Extinção da marca Nacional

A marca Nacional está sendo extinta. Em Porto Alegre, resta o Nacional do bairro Jardim Leopoldina, o único sem definição comunicada à equipe. Em entrevista recente à coluna, o CEO do Carrefour na América Latina, Pablo Lorenzo, revelou a intenção do grupo de se concentrar em lojas grandes, como Atacadão e Sam's Club.

